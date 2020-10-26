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США ввели новые санкции против Ирана по нефтяному сектору

Автор: Роман Тверденко

США ввели новые санкции против Ирана спустя несколько дней после введения ограничений из-за попытки вмешаться в выборы президента. Новые санкции касаются нефтяного сектора.

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Об этом сообщает министерство финансов США.

Санкции вводятся против министерства нефти Ирана, включая министра Бижана Намдара, национальной иранской нефтяной компании, национальной иранской танкерной компании, а также против подставных компаний и подрядчиков.

Меры против нефтяного сетора объясняются тем, что Иран использует его для финансирования Аль-Кудс - элитное подразделение спецназначения, которое используется для шпионажа и деятельности за пределами государства.

Также санкции ввели против четырех лиц, причастных к продаже бензина режиму президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Напомним, в четверг администрация США внесла в санкционный список пять иранских организаций за попытки повлиять на президентские выборы в США. В санкционный список внесен посол Ирана в Ираке, генерал IRGC-QF Ирадж Масджеди.

Отметим, США ввели санкции против Китая за деятельность, связанную с поддержкой судоходных линий Исламской Республики Иран (IRISL).

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