США ввели нові санкції проти Ірану

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки ввело санкції проти іранської компанії "Нафтохімічна промисловість Перської затоки" (PGPIC). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як повідомляється, санкції були введені в рамках серії кроків щодо тиску на Тегеран для переговорів про укладення нової угоди по обмеженню ядерних програм.

Санкції від 7 червня стосуються PGPIC і 39 дочірніх компаній і агентів з іноземних продажів. На частку компанії припадає 40% Ірану нафтохімічного виробництва і 50% його нафтохімічного експорту.

В заяві Мінфіну США повідомляється, що PGPIC надає фінансову підтримку компанії, контрольованої Корпусом вартових ісламської революції, яка раніше була визнана США "іноземної терористичною організацією".

В 2018 році адміністрація президента США Дональда Трампа вийшла з угоди 2015 року між Тегераном і провідними світовими державами, яка наклала обмеження на його ядерну програму в обмін на послаблення санкцій.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що глава МЗС Ірану Мухамед аль-Хакім заявив, що Багдад готовий виступити посередником між Іраном і Сполученими Штатами Америки. Він додав, що Багдад не вважає "економічну блокаду" Ірану плідною, натякнувши на антиіранські санкції США.

Крім того, радник командувача Корпусом вартових ісламської революції Мортеза Корбани погрожував Сполученим Штатам потопити їх авіаносці в Перській затоці в разі, якщо вони здійснять свою "першу помилку". Іран може потопити американські авіаносці використовуючи "всього дві ракети", які є їх новим секретною зброєю.