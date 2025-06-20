США ввели новые санкции против Ирана

Министерство финансов США расширило санкции против Ирана. Они направлены, в частности, на предотвращение распространения ядерного оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина США.
В санкционный список были добавлены новые лица и организации в рамках программ, направленных на предотвращение распространения оружия массового уничтожения и поддержке террористических структур, связанных с Ираном.
Под санкции попали:
Отмечается, что санкции направлены на нарушение финансовых каналов поддержки Ирана, особенно в сфере нефтяного экспорта и военных технологий.
Эти меры являются частью стратегии, предусматривающей изоляцию Ирана и ограничение его возможностей разработки оружия массового поражения.
Отдельно подается сигнал другим странам (например, Китаю) о контроле за поставками товаров двойного назначения.
Напомним, недавно США расширили санкции против Ирана. Ограничения ввели против сети, которая поставляла топливо для иранских ракет.
Также Государственный департамент США и Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) ввели санкции против нескольких лиц и судов, которые вовлечены в нефтяную и нефтехимическую промышленность Ирана. Ограничения направлены на иранский "теневой флот".
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