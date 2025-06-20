США ввели новые санкции против Ирана

В санкционный список были добавлены новые лица и организации в рамках программ, направленных на предотвращение распространения оружия массового уничтожения и поддержке террористических структур, связанных с Ираном.

Под санкции попали:

физические лица, организации и суда, вовлеченные в незаконную торговлю нефтью хуситов в Йемене;

компании, поставляющие оборудование для производства ракет и других средств двойного назначения.

Отмечается, что санкции направлены на нарушение финансовых каналов поддержки Ирана, особенно в сфере нефтяного экспорта и военных технологий.

Эти меры являются частью стратегии, предусматривающей изоляцию Ирана и ограничение его возможностей разработки оружия массового поражения.

Отдельно подается сигнал другим странам (например, Китаю) о контроле за поставками товаров двойного назначения.