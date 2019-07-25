США ввели додаткові санкції проти Венесуели

Фото: Міністерство фінансів США (Getty Images)

Мінфін США ввело санкції проти 10 осіб і організацій 13

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки ввело додаткові санкції проти Венесуэлы в рамках схеми субсидування продовольства, яка "наповнювала кишені" лідера Ніколаса Мадуро, в той час як звичайні венесуельці відчувають нестачу продовольства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, відомство ввело санкції проти 10 осіб і 13 організацій.

Санкції були введені проти громадян Колумбії Алекса Сааба і Альваро Енріке Пулидо, а також Вальтера, Йоссера і Йосвала Гавидия, пасинків Мадуро.

У відомстві заявили, що громадянин Колумбії Алекс Наїн Сааб організував велику корупційну мережу для імпорту та розподілу продовольства у Венесуелі. Він отримав прибуток від переоцінених контрактів, у тому числі урядової програми субсидування продовольства. Він підкупив пасинків президента Ніколаса Мадуро, щоб виграти урядові контракти.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що влада Сполучених Штатів Америки посилили санкції проти Венесуели, внісши в чорний список чотирьох посадових осіб Головного управління військової контррозвідки Боліваріанської Республіки. Серед внесених в санкційні списки один генерал, два полковника і один майор.

Крім того, Європарламент підтримав резолюцію про ситуацію у Венесуелі, а також закликав вжити додаткових санкції щодо державних органів, відповідальних за порушення прав людини і репресії.

Раніше США вже розширювали санкції проти Венесуели. Під санкції потрапило Головне управління військової контррозвідки країни. Приводом для розширення санкцій стала смерть капітана військово-морського флоту Венесуели Рафаеля Акости. 21 червня його затримали за підозрою в спробі державного перевороту. 29 червня військовий помер в ув'язненні. За словами адвоката, причиною смерті Акости стали тортури.