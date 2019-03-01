США ввели додаткові санкції проти Венесуели

США ввели санкції через те, що посадові особи перешкоджали постачанню гуманітарної допомоги на територію Венесуели

США включили шесть человек в свои санкционные списки, в том числе командующего Национальной гвардией Венесуэлы генерала Ричарда Лопеса Варгаса, начальника полиции штата Тачира Кристиана Моралеса Самбрано. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США.

США ввели санкции из-за того, что должностные лица препятствовали поставкам гуманитарной помощи на территорию Венесуэлы.

Напомним, 24 февраля Министерство финансов Соединенных Штатов Америки ввело санкции против четырех губернаторов Венесуэлы.

Как отмечается, санкции коснулись бывшего вице-президента страны Рамона Каррисалеса, который занимал эту должность с 2008 по 2010 год. Кроме того, в список попали губернатор штата Варгас Хорхе Карнейро, бывший с 2004 по 2006 год министром обороны, глава штата Карабобо Рафаэль Лакава и губернатор штата Сулия Омар Прието.

Отметим, Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини призвала президента Николаса Мадуро допустить гуманитарную помощь на территорию Венесуэлы