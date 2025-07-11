Трамп анонсировал "важное заявление" по РФ: эксперт оценил вероятность новых санкций

Если президент США Дональд Трамп по итогам анонсированного "важного заявления" введет новые санкции против России - это будет хорошо. Но санкции нужно рассматривать, исключительно как бонус к работе, которую должна сделать сама Украина. Лучшие санкции - уничтожение возможностей России физически.

По словам эксперта, любые санкции против России нужно рассматривать, как бонус к тому, что должна сделать сама Украина. Верить союзникам в этом вопросе не стоит, поскольку как санкции ввели, так их могут и снять.

"Разбомбленный терминал по закачке нефти в Балтийском порту - это и есть настоящие санкции. Раздолбанный терминал по экспорту российского газа в Мурманске - это и есть настоящие санкции. Это должна сделать Украина. Все остальное - это бонус. Будет, не будет... Мы не контролируем эти процессы", - пояснил Загородний.

Законопроект Грэма - приятный бонус для Украины

Загородний считает, что санкции, которые предлагаются в законопроекте Линдси Грэма, мог бы ввести и сам президент США. Примеры есть - это уже было сделано с Венесуэлой. Но если законопроект все же примут, это будет очень хорошо.

"Если его примут, считайте, что это на следующие сто лет. Даже если Россия выведет все войска, заплатит все репарации, американцы не отменят этот законопроект. Потому что здесь за деньги речь идет. И это важный рычаг давления не только на Китай, на Индию, но и на Европу", - добавил Загородний.

Но, подчеркнул эксперт, конечный вариант все равно зависит от Украины. Если уничтожить российскую инфраструктуру, Россия не сможет ничего экспортировать вне зависимости от наличия или отсутствия санкций.

"Все зависит исключительно от производства украинского оружия, ударов по территории РФ и терминалам. Чтобы они вообще не могли ничего экспортировать. Если они не смогут экспортировать нефть, то не будет иметь значения, будут ли санкции или не будут", - резюмировал Загородний.