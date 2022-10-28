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США не введут потолок цен на нефть из России до выборов в Конгресс, - NYT

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Вашингтон, Пятница 28 октября 2022 16:29
США не введут потолок цен на нефть из России до выборов в Конгресс, - NYT Фото: США затягивают введение потолка цен на нефть из России (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Администрация президента США Джо Байдена не будет вводить потолок цен на нефть из России до промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут 8 ноября, чтобы не обрушить рейтинг демократов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как пишет издание, усилия администрации Байдена по установлению потолка цен затянулись, поскольку Министерство финансов пытается ослабить обеспокоенность отрасли по поводу нового режима санкций.

По словам источников, знакомых с планами, предельный уровень цен на российскую нефть не будут устанавливать до промежуточных выборов 8 ноября. Новые сроки связаны с тем, что объявление о ценовом потолке может побудить Россию прекратить добычу нефти и вызвать волатильность нефтяного рынка. Эти события в свою очередь могут отразиться на позициях демократов.

Кроме того, больше времени чем ожидалось заняли переговоры о цене на российскую нефть как внутри администрации Байдена, так и с союзниками по "Большой семерке".

Напомним, ранее сообщалось, что США рассматривают вариант более высокой предельной цены на нефть РФ, чем раньше. То есть выше отметки 60 долларов за баррель.

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