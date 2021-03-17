США введуть санкції проти РФ за втручання у вибори

"Міністр фінансів за погодженням з держсекретарем, генеральним прокурором та міністром внутрішніх справ накладе відповідні санкції за дії, які були визначені як іноземне втручання у вибори в США", - йдеться в тексті документа.

Прес-секретар президента США Джен Псакі не повідомила, коли можуть бути введені санкції проти Росії.

Нагадаємо, нещодавно у Держдепі США назвали умову введення нових санкцій проти "Північного потоку-2".

Також американське розвідувальне співтовариство опублікувало звіт про втручання у вибори президента США у 2020 році. Розвідники виявили, що кампанії з дискредитації велися проти обох кандидатів у президенти.