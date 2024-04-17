RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США введут новые санкции против Ирана

Фото: США введут новые санкции против Ирана (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

После воздушной атаки Ирана на Израиль, США совместно с союзниками разрабатывают новый пакет санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

Санкции коснутся программ ракет и беспилотников, а также против Минобороны Ирана.

"В ближайшие дни Соединенные Штаты введут новые санкции против Ирана, включая его программу ракет и беспилотников, а также новые санкции против организаций, поддерживающих Корпус стражей исламской революции (КСИР) и Министерство обороны Ирана", - сообщили в Белом доме.

По словам Белого дома, новые санкции и другие ограничения будут продолжать оказывать постоянное давление с целью сдерживания и снижения военного потенциала и эффективности Ирана.

"Давление будет продолжаться. Мы без колебаний продолжим принимать меры в координации с союзниками и партнерами по всему миру, а также с Конгрессом, чтобы привлечь иранское правительство к ответственности за его злонамеренные и дестабилизирующие действия", - заявили в Белом доме.

 

Санкции против Ирана

За последние три года, помимо санкций, связанных с ракетами и беспилотниками, США ввели санкции в отношении более 600 физических и юридических лиц, связанных с терроризмом, финансированием терроризма и поддержкой марионеточных террористических группировок, включая ХАМАС, Хезболлу, Хуситов и Хезболлу.

Ранее мы писали, что Конгресс США утвердил ряд законопроектов, направленных на финансовое давление на Иран.

Также мы сообщали, что по информации The Financial Times, ЕС обсуждает новые санкции против Ирана за удары по Израилю.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиИранСанкции против Ирана