США введут новые санкции против Ирана

Санкции коснутся программ ракет и беспилотников, а также против Минобороны Ирана.

"В ближайшие дни Соединенные Штаты введут новые санкции против Ирана, включая его программу ракет и беспилотников, а также новые санкции против организаций, поддерживающих Корпус стражей исламской революции (КСИР) и Министерство обороны Ирана", - сообщили в Белом доме.

По словам Белого дома, новые санкции и другие ограничения будут продолжать оказывать постоянное давление с целью сдерживания и снижения военного потенциала и эффективности Ирана.

"Давление будет продолжаться. Мы без колебаний продолжим принимать меры в координации с союзниками и партнерами по всему миру, а также с Конгрессом, чтобы привлечь иранское правительство к ответственности за его злонамеренные и дестабилизирующие действия", - заявили в Белом доме.