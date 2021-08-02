США не введуть локдаун, незважаючи на зростання кількості заражених штамом "Дельта", - радник Байдена

"Я не думаю, що ми побачимо локдаун. Вважаю, що у нас є достатня кількість людей в країні, щоб не дозволити нам потрапити в ситуацію, в якій ми були минулої зими, хоча цього і не вистачить, щоб придушити спалах", - сказав Фаучі.

У той же час він застеріг, що "ситуація буде погіршуватися", оскільки в країні спостерігається зростання захворюваності серед невакцинованих.

Фаучі зазначив, що близько 100 млн осіб в країні досі не зробили щеплення, і додав, що в майбутньому їх, ймовірно, чекає "деяка біль і страждання".

"Ми знову і знову повторюємо, що вирішення цієї проблеми - вакцинація, і тоді цього не відбудеться", - підкреслив Фаучі.

Кількість випадків зараження ковідом в США в останні тижні різко зросла через поширення штаму "Дельта", переважно серед невакцинованих.

За даними Центру з контролю і профілактики захворювань, в США вакциновано понад 164,4 млн осіб, або 49,5% всього населення.