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США не введуть локдаун, незважаючи на зростання кількості заражених штамом "Дельта", - радник Байдена

Автор: РБК-Україна

США не введуть локдаун, незважаючи на зростання кількості заражених штамом "Дельта". Це заявив головний інфекціоніст США, радник президента з питань медицини Ентоні Фаучі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал ABC.

"Я не думаю, що ми побачимо локдаун. Вважаю, що у нас є достатня кількість людей в країні, щоб не дозволити нам потрапити в ситуацію, в якій ми були минулої зими, хоча цього і не вистачить, щоб придушити спалах", - сказав Фаучі.

У той же час він застеріг, що "ситуація буде погіршуватися", оскільки в країні спостерігається зростання захворюваності серед невакцинованих.

Фаучі зазначив, що близько 100 млн осіб в країні досі не зробили щеплення, і додав, що в майбутньому їх, ймовірно, чекає "деяка біль і страждання".

"Ми знову і знову повторюємо, що вирішення цієї проблеми - вакцинація, і тоді цього не відбудеться", - підкреслив Фаучі.

Кількість випадків зараження ковідом в США в останні тижні різко зросла через поширення штаму "Дельта", переважно серед невакцинованих.

За даними Центру з контролю і профілактики захворювань, в США вакциновано понад 164,4 млн осіб, або 49,5% всього населення.

Раніше ми повідомляли, що "Дельта"-штам став найпоширенішим варіантом COVID - 19 в США.

Також прем'єр-міністр Грузії заявив, що нових локдаунів в країні не буде.

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ЛокдаунСполучені Штати АмерикиКоронавірус "Дельта"