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США не введут локдаун, несмотря на рост количества зараженных штаммом "Дельта", - советник Байдена

Автор: РБК-Украина

США не введут локдаун, несмотря на рост количества зараженных штаммом "Дельта". Это заявил главный инфекционист США, советник президента по вопросам медицины Энтони Фаучи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал ABC.

"Я не думаю, что мы увидим локдаун. Считаю, что у нас есть достаточное количество людей в стране, чтобы не позволить нам попасть в ситуацию, в которой мы были прошлой зимой, хотя этого и не хватит, чтобы подавить вспышку", - сказал Фаучи.

В то же время он предостерег, что "ситуация будет ухудшаться", поскольку в стране наблюдается рост заболеваемости среди невакцинированных.

Фаучи отметил, что около 100 млн человек в стране до сих пор не сделали прививки, и добавил, что в будущем их, вероятно, ждет "некоторая боль и страдания".

"Мы снова и снова повторяем, что решение этой проблемы - вакцинация, и тогда этого не произойдет", - подчеркнул Фаучи.

Количество случаев заражения ковидом в США в последние недели резко возросло из-за распространения штамма "Дельта", преимущественно среди невакцинированных.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, в США вакцинировано более 164,4 млн человек, или 49,5% всего населения.

Ранее мы сообщали, что "Дельта"-штамм стал самым распространенным вариантом COVID-19 в США.

Также премьер-министр Грузии заявил, что новых локдаунов в стране не будет.

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ЛокдаунСоединенные Штаты АмерикиКоронавирус "Дельта"