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США не считают, что война в Украине зашла в тупик, - советник Байдена

Фото: Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Война в Украине не является патовой. Украинские защитники продолжают методично освобождать территории страны от врага.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Он напомнил, что бойцы Вооруженных сил Украины добиваются успехов на юге страны на фоне постоянных российских атак. 

"Мы всегда четко понимали, что поле боя очень динамично. С обеих сторон происходят атаки и оборона в различных точках вдоль очень протяженной линии фронта. Мы видим, как она (Украина - ред.) продолжает методично и систематически отвоевывать территории", - подчеркнул Салливан. 

"Тупик" в войне 

Напомним, еще в январе премьер-министр Британии Риши Сунак подчеркивал, что тупик в войне в Украине пойдет на пользу только России. 

При этом министр обороны Италии Гуидо Крозето в июле заявил, что на фронте в Украине "образовался тупик", и украинским властям якобы нужно задуматься над политическим вариантом завершения конфликта. 

В то же время президент Чехии Петр Павел рассказывал, что окно возможностей для прогресса Украины в войне закроется до конца 2023 года

Несмотря на такие заявления, наши защитники продолжают демонстрировать успех на фронте. Недавно они деоккупировали поселок Урожайное Донецкой области, а сейчас пытаются освободить от россиян село Работино Запорожской области. 

 

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