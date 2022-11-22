В США считают, что российские чиновники могут быть причастны к военным преступлениям в Украине

За военными преступлениями, которые совершаются российскими военными на временно оккупированных территориях Украины, могут стоять чиновники Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Посол по особым поручениям по делам глобального уголовного правосудия Государственного департамента США Бет Ван Шаак заявила, что есть доказательства "системных военных преступлений, совершенных в каждом регионе, где были развернуты российские силы".

По ее словам, появляется все больше доказательств "преднамеренных, неизбирательных и непропорциональных" нападений российских войск на мирных жителей.

Комментируя показания с освобожденных территорий, она подробно рассказала о жестоком обращении с гражданскими лицами и военнопленными под стражей, принудительном вывозе граждан Украины в Россию, убийствах, похожих на казни, и сексуальном насилии.

Шаак предположила, что ответственность за предполагаемые преступления несут чиновники России.

"Когда мы видим такие системные действия, включая создание широкомасштабной сети фильтрации, очень трудно представить, как эти преступления могут быть совершены без без ответственности, доходящей до всей цепочки инстанций", - сказала она.

При этом Шаак отказалась сообщить, может ли быть привлечен российский диктатор Владимир Путин к ответственности за военные преступления в Украине.

Она сказала, что прокуроры "будут следить за доказательствами, куда они приведут".

Напомним, недавно в освобожденном Херсоне обнаружили еще четыре пыточных оккупантов.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что россияне заминировали почти каждый кабинет в здании СБУ в Херсоне. Мину обнаружили даже под принтером.

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