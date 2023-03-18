США считают, что китайские боеприпасы использовались в войне против Украины, - Kyodo

Соединенные Штаты подтвердили, что китайские боеприпасы использовались на войне против Украины. Также США подозревают, что они были использованы российскими войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo .

"По словам источников в администрации США, остается непонятным, были ли боеприпасы поставлены Китаем, добавив, что Вашингтон готов принять меры, если будет подтверждено, что снабжение осуществлял Пекин", - говорится в материале.

Не так давно представители США заявляли, что Китай рассматривает возможность отправки оружия и боеприпасов в Россию.

Kyodo пишет, что Соединенные Штаты сообщили некоторым своим партнерам о подтверждении использования китайских боеприпасов. Правительство США определило, что боеприпасы, обнаруженные в Украине, были произведены в Китае. Это удалось понять уже после анализа их состава и других факторов. Однако США не раскрывают, какие боеприпасы они нашли.