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У США вдруге за добу стався масовий розстріл

Новини » Надзвичайні події    04.08.2019 - 12:21
У США вдруге за добу стався масовий розстріл
Ілюстративне фото (FBI.gov)

В результаті стрілянини загинули 10 осіб

У Сполучених Штатах Америки сталася друга за поточну добу масова стрілянина, в результаті якої загинули щонайменше 9 осіб, а також нападник. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dayton Daily News.

Як повідомляється, інцидент стався у місті Дейтон, що в американському штаті Огайо, близько 2-ї години ночі (о 09:00 за київським часом). Невідомий з рушниці відкрив вогонь у барі Ned Peppers на Східній П'ятій вулиці в одному з районів Дейтона.

В результаті стрілянини загинули 9 осіб, які перебували в барі, ще щонайменше 16 осіб отримали поранення. Під час перестрілки з правоохоронцям нападник також був убитий. Наразі поліція намагається ідентифікувати особу стрільця та його мотивацію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у місті Ель-Пасо, в американському штаті Техас, в одному з торгових центрів сталася стрілянина. В результаті збройного нападу загинули 20 людей, та ще декілька десятків отримали поранення. Правоохоронці затримали трьох підозрюваних у здійсненні нападу.

РБК-Україна писало, що у місті Ель-Пасо (штат Техас) в результаті стрілянини в супермаркеті Walmart було поранено щонайменше 18 осіб. Район був оточений силами поліції і ФБР, а в небо підняті поліцейські вертольоти.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиСтрільба
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