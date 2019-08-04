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В США второй раз за сутки произошел массовый расстрел

Новости » Происшествия    04.08.2019 - 12:21
В США второй раз за сутки произошел массовый расстрел
Иллюстративное фото (FBI.gov)

В результате стрельбы погибли 10 человек

В Соединенных Штатах Америки произошла вторая за текущие сутки массовая стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере 9 человек, а также нападавший. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dayton Daily News.

Как сообщается, инцидент произошел в городе Дейтон, что в американском штате Огайо, около 2 часов ночи (в 09:00 по киевскому времени). Неизвестный из ружья открыл огонь в баре Ned Peppers на Восточной Пятой улице в одном из районов Дейтона.

В результате стрельбы погибли 9 человек, которые находились в баре, еще по меньшей мере 16 человек получили ранения. Во время перестрелки с правоохранителям нападавший также был убит. Сейчас полиция пытается идентифицировать личность стрелка и его мотивацию.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Эль-Пасо, в американском штате Техас, в одном из торговых центров произошла стрельба. В результате вооруженного нападения погибли 20 человек, еще несколько десятков получили ранения. Правоохранители задержали трех подозреваемых в совершении нападения.

РБК-Украина писало, что в городе Эль-Пасо (штат Техас) в результате стрельбы в супермаркете Walmart были ранены по меньшей мере 18 человек. Район был оцеплен силами полиции и ФБР, а в небо подняты полицейские вертолеты.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиСтрельба
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