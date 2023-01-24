США всеми доступными способами будет противодействовать ЧВК "Вагнера", - Госдеп

Правительство США планирует приложить все возможные усилия, чтобы противостоять деятельности российской частной военной компании "Вагнера" как в Украине, так и в других странах.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Прайс также подчеркнул, что США вместе с другими странами будут преследовать всех, кто помогает российской агрессии, в том числе посредством поставки оружия и оборудования членам "Вагнера".

"Мы будем использовать все соответствующие инструменты для преследования группы "Вагнера", чтобы противостоять ее дестабилизирующим действиям, ее дестабилизирующему влиянию как в украинском контексте, так и в более широком", - сказал он.

Напомним, что после неудачных попыток захватить Бахмут владелец частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин лишился власти и авторитета в глазах президента РФ Владимира Путина. Теперь тот хочет сместить акцент назад на регулярную русскую армию.

Также мы писали, что бывший командующий оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин вступил в союз с Пригожиным по соперничеству с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Впрочем, как считают в Институте изучения войны, это не очень получается у Пригожина. Ведь Кремль наоборот старается не освещать "успехи" наемников "Вагнера" на войне, в частности, в Соледаре.

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