США всерьез рассматривают поставку кассетных боеприпасов Украине, - CNN

"Это, несомненно, окажет значительное влияние на поле боя", - сказал CNN официальный представитель США.

Чиновники сообщили CNN, что в ближайшее время ожидается окончательное решение Белого дома, и что в случае его одобрения оружие может быть включено в новый пакет военной помощи Украине уже в следующем месяце.

Украинские официальные лица просят США о поставках боеприпасов с прошлого года, заявляя, что они увеличат запасы для западных артиллерийских и ракетных систем и помогут сократить численное превосходство России в артиллерии.

Но США не хотели предоставлять их из-за риска, который они могли представлять для гражданского населения, а также потому, что некоторые ключевые союзники США, включая Великобританию, Францию и Германию, подписали запрет на кассетные боеприпасы - оружие, которое разбрасывает "бомбы" на больших площадях, которые могут не взорваться при ударе и могут представлять долгосрочный риск для любого, кто столкнется с ними, подобно наземным минам.

Помощь в контрнаступлении

Однако украинское контрнаступление, начатое ранее в этом месяце, к этому моменту не достигло того прогресса, на который надеялись официальные лица США, а российские линии обороны оказались более хорошо укрепленными, чем предполагалось, отмечает CNN. И неясно, хватит ли того большого количества артиллерийских боеприпасов, которые украинцы тратят изо дня в день, если контрнаступление затянется, говорят официальные лица и военные аналитики.

Кассетные боеприпасы, которые США накопили в больших количествах с момента их постепенного вывода из эксплуатации в 2016 году, могут помочь восполнить этот пробел, заявили официальные лица.

Чиновники администрации также считают, что им удалось развеять опасения некоторых союзников по поводу передачи боеприпасов США.

Представитель США отметил, что это оружие не будет новым потенциалом для Украины. И украинцы, и русские применяли кассетные бомбы с тех пор, как Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, а совсем недавно украинские силы начали использовать на поле боя кассетные боеприпасы, предоставленные Турцией.

Кассетные боеприпасы

DPICM - это семейство артиллерийских и реактивных кассетных снарядов, созданных в США. Кассетные боевые элементы обладают кумулятивными свойствами для борьбы с бронетехникой, а также осколочное действие - для борьбы с живой силой. Некоторые боевые элементы могут иметь взрыватель замедленного действия.

Запасы кассетных боеприпасов в США составляют около 3 млн единиц, которые можно использовать в 155-мм гаубицах.

Ранее в Пентагоне заявили, что кассетные боеприпасы могут эффективно применяться подразделениями ВСУ против расположенных в окопах российских войск.

Пакт 2008 года, запрещающий производство, применение и накопление кассетных боеприпасов, был принят 123 странами, включая большинство из 28 членов НАТО. США, Россия и Украина отказались присоединиться к этому пакту.