ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У США під час протестів застрелили учасника мітингу, іншого поранили

Новини » Надзвичайні події     21.06.2020 - 05:10
У США під час протестів застрелили учасника мітингу, іншого поранили
Фото: протести в США (middleeasteye.net)

Убитому було 19 років, інший поранений в реанімації

У США під час акції протесту проти расизму в Сіетлі був убитий 19-річний хлопець. Він був смертельно поранений з вогнепальної зброї.

Про це повідомляє Reuters.

Відомо, що ще одна людина поранена - він перебував у критичному стані в реанімації. Поліція Сіетла заявила, що розслідує цей випадок.

Повідомляється, що поліція Сіетла ще 8 червня покинула східну ділянку, де сталася стрілянина. Правоохоронці не можуть підібратися до району, який заблокували мітингувальники проти поліцейського насильства.

Тільки після отримання повідомлення про стрілянину з потерпілими поліція відреагувала і почала розслідування. За даними правоохоронців, підозрюваний або підозрювані зникли і все ще перебувають на волі. Чіткого опису стрілка немає. Протестувальники все ще блокують поліцію.

Зазначимо, протести в США проти поліцейського насильства і расизму почались після того, як в Міннеаполісі при затриманні правоохоронцями помер темношкірий житель міста Джордж Флойд. Поліцейські застосували до нього жорсткий задушливий прийом.

Незабаром протести переросли в масові заворушення, під час яких поліція знову застосувала насильство - в Атланті був убитий 27-річний темношкірий житель міста Рэйшард Брукс. Заворушення спалахнули з новою силою. При цьому суд в Штатах звинуватив офіцера поліції Гарретта Рольфі у вбивстві Брукса.

Нагадаємо, колишній офіцер поліції Атланти Гаррет Рольф, звинувачений у вбивстві чорношкірого, нещодавно здався владі штату Джорджія, його звільнили під заставу.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України протесты в СШАМітингСтрільба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся