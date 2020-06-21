В США во время протестов застрелили участника митинга, другого ранили

Фото: протесты в США (middleeasteye.net)

Убитому было 19 лет, другой раненный в реанимации

В США во время акции протеста против рассизма в Сиэтле был убит 19-летний парень. Он был смертельно ранен из огнестрельного оружия.

Об этом сообщает Reuters.

Известно, что еще один человек ранен - он находился в критическом состоянии в реанимации. Полиция Сиэтла заявила, что расследует этот случай.

Сообщается, что полиция Сиэтла еще 8 июня покинула восточный участок, где произошла стрельба. Правоохранители не могут подобраться к району, в котором находятся митингующие против полицейского насилия.

Только после получения сообщения о стрельбе с потерпевшими полиция отреагировала и начала расследование. По данным правоохранителей, подозреваемый или подозреваемые скрылись и все еще находятся на свободе. Внятного описания стрелявшего нет. Протестующие все еще блокируют полицию.

Отметим, протесты в США против полицейского насилия и рассизма начались после того, как в Миннеаполисе при задержании правоохранителями умер темнокожий житель города Джордж Флойд. Полицейские применили к нему жесткий удушающий прием.

Вскоре протесты переросли в массовые беспорядки, во время которых полиция вновь применила насилие - в Атланте был убит 27-летний темнокожий житель города Рэйшард Брукс. Беспорядки вспыхнули с новой силой. При этом суд в Штатах обвинил офицера полиции Гарретта Рольфе в убийстве Брукса.

Напомним, бывший офицер полиции Атланты Гаррет Ролф, обвиненный в убийстве темнокожего, недавно сдался властям штата Джорджия, его освободили под залог.

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Автор: Виталия Мазур