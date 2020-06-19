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Поліцейський, який застрелив афроамериканця в Атланті, здався владі

Новини » В світі     19.06.2020 - 04:15
Поліцейський, який застрелив афроамериканця в Атланті, здався владі
Фото: поліцейська стрічка на месці злочину (fbi.gov)

Гаррет Ролф був звільнений під заставу

Колишній офіцер поліції Атланти (штат Джорджія) Гаррет Ролф, який смертельно поранив при затриманні афроамериканця Рейшарда Брукса, здався владі штату. Через годину він був звільнений під заставу і йому не потрібно буде носити електронний браслет.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Рольфу пред'явлено звинувачення за 11 пунктами, зокрема, в навмисному вбивстві. Його напарника звинувачують у нападі на підозрюваного при обтяжуючих обставинах.

Після інциденту Ролф був звільнений з поліції міста, його напарник Девін Броснон, який також брав участь у затриманні афроамериканця, відсторонений від оперативної роботи.

Раніше прокурор округу Пол Говард заявив, що влада Фултона видала ордер на арешт колишнього поліцейського і його напарника, під час затримання якими помер Брукс.

Прокурор інформував, що Ролфу і його напарникові Броснону надано час до вечора четверга, щоб добровільно з'явитися в прокуратуру і здатися правосуддю.

Нагадаємо, 14 червня в Атланті (штат Джорджія) загинув 27-річний афроамериканець Рэйшард Брукс на тлі акцій протесту, після чого глава поліції Атланти Еріка Шилдс подала у відставку.

Поліцейському, який застрелив темношкірого в Атланті, може загрожувати страта.

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Автор: Надія Собенко

Теги Новини України Сполучені Штати Америкипротест
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