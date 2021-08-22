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США тимчасово закриють аеропорт Кабула

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Кабул, Неділя 22 серпня 2021 11:47
США тимчасово закриють аеропорт Кабула Фото: аеропорт Кабула тимчасово закриють (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Аеропорт Кабула буде закритий на 48 годин. В цей час відбудеться евакуація тих, хто вже знаходиться в аеропорту.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Кhaama.

У Держдепі заявили, що найгірша гуманітарна ситуація навколо аеропорту Кабула досягла свого піку і абсолютно безпрецедентна, оскільки, як повідомляється, за останні сім днів 12 осіб були або застрелені, або загинули в натовпі.

США та інші країни рекомендували своїм громадянам не приходити в аеропорт, так як тисячі людей заполонили вхід перед головними воротами.

"В'їзд в аеропорт буде здійснюватися за допомогою конкретних водіїв таксі, які будуть доставляти пасажирів до виходів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Києві сів літак з евакуйованими з Афганістану.

Раніше повідомлялось, що Україна запропонувала свою допомогу у переселенні афганців із групи ризику.

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