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США временно закроют аэропорт Кабула

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Кабул, Воскресенье 22 августа 2021 11:47
США временно закроют аэропорт Кабула Фото: аэропорт Кабула временно закроют (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Аэропорт Кабула будет закрыт на 48 часов. В это время состоится эвакуация тех, кто уже находится в аэропорту.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Кһаама.

В Госдепе заявили, что самая худшая гуманитарная ситуация вокруг аэропорта Кабула достигла своего пика и абсолютно беспрецедентная, поскольку, как сообщается, за последние семь дней 12 человек были либо убиты, либо погибли в толпе.

США и другие страны рекомендовали своим гражданам не приходить в аэропорт, так как тысячи людей заполонили вход перед главными воротами.

"Въезд в аэропорт будет осуществляться с помощью конкретных водителей такси, которые будут доставлять пассажиров к выходам", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве сел самолет с эвакуированными из Афганистана.

Ранее сообщалось, что Украина предложила свою помощь в переселении афганцев из группы риска.

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