Ембарго на нафту і газ з Росії обійдеться дорослому європейцеві всього в 100 євро, - дослідження
Повна заборона на імпорт енергоресурсів з Росії може в середньому призвести до втрати валового національного доходу країн ЄС у розмірі 0,2-0,3%. Це становить 100 євро на дорослу людину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними Ради економічного аналізу Франції, повне ембарго було б "керованим" для економік ЄС. Вартість буде варіюватися в широких межах, найбільш сильно вдаривши по Литві, Болгарії, Словаччині, Фінляндії, Чехії.
У Німеччині, найбільшій економіці ЄС, удар по валовому національному доходу може варіюватися від 0,15% до 3%.
Франція, друга за величиною економіка блоку, буде серед країн, які найменше постраждають з економічними втратами в розмірі 0,15-0,3%, оскільки вона набагато менше залежить від імпорту енергоносіїв з Росії.
Країни Балтії і Польща наполягають на повному припиненні імпорту енергоносіїв з Росії, в той час як Німеччина чинить опір цьому.
Однак Берлін заявив, що поступово рухається до ембарго.
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