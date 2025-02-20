США впервые с начала войны не будут соавторами резолюции ООН по Украине, - Reuters

"Похоже, этот шаг отражает разногласия между украинским президентом Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, которые пытаются быстро прекратить войну в Украине и чья команда вела переговоры с Россией без участия Киева", - отмечает агенство.

Проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, с которым ознакомилось Reuters, осуждает российскую агрессию и подтверждает приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Его поддержали более 50 стран.

"В предыдущие годы Соединенные Штаты последовательно выступали соавторами таких резолюций в поддержку справедливого мира в Украине", - заявил источник Reuters.

По словам собеседника агентства, не было понятно, когда истекает срок поддержки проекта резолюции, и Вашингтон все еще может изменить свое мнение.

Отмечается, что голосование в ООН, которое считается важным сигналом глобальной поддержки Украины в условиях, когда администрация Дональда Трампа, похоже, переходит на сторону России в войне, все еще может состояться без поддержки США, но имеет меньше шансов получить широкую поддержку в Генеральной Ассамблее.

"Сейчас ситуация такова, что они (США - ред.) не подпишут его", - сказал дипломатический источник Reuters.

Он добавил, что сейчас продолжаются попытки заручиться поддержкой других стран, в том числе стран Глобального Юга.