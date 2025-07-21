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На британскую авиабазу впервые за 16 лет вернули ядерное оружие США, - СМИ

Понедельник 21 июля 2025 17:14
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На британскую авиабазу впервые за 16 лет вернули ядерное оружие США, - СМИ Иллюстративное фото: на британскую авиабазу впервые за 16 лет вернули ядерное оружие США (flickr.com)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки перевезли несколько термоядерных гравитационных бомб B61-12 на базу ВВС Лейкенхит в графстве Саффолк в Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UK Defence Journal.

По данным издания, оружие было перевезено из Центра ядерного оружия ВВС США на авиабазе Киртленд в Нью-Мексико в новое безопасное хранилище на британской территории.

Сейчас министерство обороны США публично не подтвердило это перемещение. Однако если это действительно так, то это впервые с 2008 года американское ядерное оружие вернулось на британскую землю.

Что известно о B61-12

B61-12 - это модернизированная тактическая ядерная бомба малой мощности. Она способна к переменной мощности взрыва и точному наведению. Разработана для совместимости с рядом платформ доставки, в том числе с F-35A Lightning II. В состав 48-го истребительного крыла ВВС в Лейкенхите входят 493-я и 495-я истребительные эскадрильи, которые одними из первых в Европе начали летать на F-35A.

Ранее на базе Королевских ВВС Лейкенхит размещались американские ядерные арсеналы во время Холодной войны, но последний известный вывоз произошел в 2008 году после многих лет сокращений, связанных с разоружением, по всей Европе.

В издании считают, что возвращение такого оружия будет представлять собой значительный сдвиг в ядерной позиции НАТО на фоне ухудшения отношений с Россией и усиления акцента на сдерживании.

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