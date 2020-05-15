У США поблизу авіабази розбився винищувач F-22

У Сполучених Штатах Америки поблизу авіабази у Флориді сталася аварія військового винищувача F-22. Пілот катапультувався та перебуває у стабільному стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування авіабази Еглін у Флориді.

За даними командування авіабази, сьогодні близько 16:15 за київським часом сталася аварія винищувача F-22, закріпленого за 43-ю винищувальною ескадрилью Військово-повітряних сил США. Місце інциденту знаходиться за 19 км від авіабази Еглін на навчальному полігоні.

Зазначається, що пілот катапультувався, його доправили до лікарні. Наразі стан пілота винищувача оцінюють як стабільний. Інших постраждалих в результаті аварії літака немає.

Наразі командування почало розслідування інциденту, але можливі причини аварії не повідомляються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Хорватії поблизу міста Задар розбився навчально-тренувальний літак Військово-повітряних сил. В результаті аварії літака загинули інструктор Марко Новковіч і стажист Лука Ягатич. Після аварії міністр оборони Хорватії подав у відставку.

Також РБК-Україна писало, що у пакистанській столиці Ісламабаді розбився військовий літак F-16. Аварія літака сталася в районі місцевого парку Шакарпаріан. Винищувач брав участь у репетиції святкування Дня Пакистану.