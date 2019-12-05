США знову вивели війська з північного сходу Сирії

Сполучені Штати Америки повністю вивели своїх військовослужбовців з північного сходу Сирії, однак на решті території країни лишаються декілька сотень американських військових. Про це заявив міністр оборони США Марк Еспер в інтерв'ю Reuters.

За словами глави Пентагону, після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про намір вивести американський військовий контингент з Сирії, чисельність військових в країні скоротилася на 40 відсотків. Наразі на території Сирії перебуває близько 600 американських військових.

Еспер зазначив, що Вашингтон зберігає можливість вводити чи виводити з Сирії військових за потреби, але загалом, на його думку, чисельність американського контингенту коливатиметься в межах 600. Однак міністр оборони не виключає і подальшого зменшення американської присутності у Сирії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США відновили антитерористичну операцію проти бойовиків "Ісламської держави" на півночі Сирії. Американські військовослужбовці об'єдналися з курдськими загонами, щоб провести спецоперацію проти ІД в провінції Дейр-ез-Зур.

Як писало РБК-Україна, 21 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що американські війська залишають зону бойових дій на північному сході Сирії. Однак пізніше було ухвалено рішення про повернення американського контингенту на північ Сирії. Вже 13 листопада колона американської військової техніки зайшла у північну провінцію Хасеке та зайняла позиції поблизу нафтового родовища Ауда.