США внесли в Совбез ООН резолюцию по Украине. Россия наложила вето

Отметим, что 10 членов Совбеза поддержали резолюцию, Китай, Габон, Индия и Бразилия воздержались, а Россия наложила вето.

Представительница Норвегии отметила, что теперь Генассамблея должна рассмотреть сложившуюся ситуацию и опубликовать отчет об использовании права вето Россией.

Генассамблея имеет право отменить вето России.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин подписал договор о так называемом "вступлении в состав России новых территорий" - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

К тому же четыре оккупированных области хотят объединиться в один новый федеральный округ России.

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