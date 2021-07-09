США внесли в "чорний список" більше 30 іноземних компаній, у тому числі з Китаю і Росії

Міністерство торгівлі США 9 липня внесло до "чорний список" 34 іноземні компанії, а також пов'язаних з ними фізичних осіб. серед потрапили під американські санкції виробники з Китаю і Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз американського міністерства.
У числі потрапили в "чорний список" США шість російських компаній і фізичних осіб. зокрема під санкції потрапили:
У прес-релізі наголошується, що ці компанії беруть участь у закупівлях електронних компонентів американського виробництва і можуть їх використовувати для реалізації військових програм РФ.
У список також потрапили 10 компаній з Китаю та організації, які знаходяться або мають представництва в інших країнах, включаючи Іран, Канаду, Пакистан, Нідерланди, Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати і Великобританію.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про плани адміністрації президента США Джо Байдена розширити санкції проти Китаю за причетність до порушення прав уйгурів в провінції Синьцзян.
Зазначимо, раніше в скандал з позицією щодо ситуації з уйгурами потрапила Україна, оскільки, як повідомило агентство AP, Пекін погрожував Києву зупинкою постачання вакцин від COVID-19 через підтримку заяви ООН про порушення прав.