RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США признали журналиста WSJ "неправомерно задержанным" Россией

Фото: США признали "неправомерно задержанным" РФ американского журналиста (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Государственный департамент США объявил корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича "неправомерно задержанным" Россией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.

Признание США Эвана Гершковича "неправомерно задержанным", вероятно открывает путь к потенциальным переговорам с РФ по его обмену.

Делом журналиста теперь будет заниматься специальный отдел Госдепа США, так называемый офис специального президентского посланника по делам заложников. Представители офиса уполномочены вести переговоры об освобождении заложников и других несправедливо удерживаемых в других странах американцев.

Ранее мы писали, что журналиста The Wall Street Journal в конце марта задержала в Екатиренбурге ФСБ России. В РФ обвинили Гершковича в шпионаже.

По версии следствия журналист по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК, являющихся гостайной. Он категорически отверг все обвинения и заявил, что занимался в России журналистской деятельностью.

Напомним, лидеры демократической и республиканской партий Сената США в совместном заявлении требуют от российских властей немедленно освободить незаконно задержанного репортера . Стоит отметить, что Эван Гершкович около шести лет жил в Москве. Он освещал события в России и Украине для американской газеты The Wall Street Journal.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты Америки