RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США не выявили серьезных нарушений, связанных с предоставленной Украине помощью, - USAID

Фото: США не выявили серьезных нарушений, связанных с предоставленной Украине помощью (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

У Соединенных Штатов нет никаких криминальных находок, связанных с оказанием помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление исполняющего обязанности генерального инспектора Агентства США по международному развитию (USAID) Николь Анджарелли во время специального заседания в Сенате.

Несмотря на рост количества сообщений о якобы нецелевом использовании Украиной помощи, предоставленного Соединенными Штатами, инспекторы США не выявили признаков серьезных нарушений в связи с этим.

По словам Анджарелли, с начала полномасштабного вторжения Соединенные Штаты создали несколько уровневую систему контроля за американской помощью Украине и провели разъяснительную работу по поводу того, как можно сообщить о подозрениях нарушений.

Она сообщила, что с начала соответствующей деятельности ее офис USAID получил 178 сообщений о возможных нарушениях, связанных с Украиной, что, по ее словам, на 556% больше, чем в предыдущие одиннадцать месяцев.

"Сегодня у нас нет никаких серьезных криминальных находок, связанных с оказанием помощи Украине со стороны США. Однако такое увеличение количества сообщений свидетельствует о том, что наша информационно-просветительская работа работает. И что люди знают, как и кому сообщать о потенциальных злоупотреблениях средствами USAID", - подчеркнула она.

Напомним, во время прошедшей проверки Министерство финансов США не увидело никаких признаков того, что предоставленные Украине средства были использованы не по назначению.

Кроме того, на днях в Палате представителей США анонсировали слушания о помощи Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки