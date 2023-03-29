США не выявили серьезных нарушений, связанных с предоставленной Украине помощью, - USAID

Несмотря на рост количества сообщений о якобы нецелевом использовании Украиной помощи, предоставленного Соединенными Штатами, инспекторы США не выявили признаков серьезных нарушений в связи с этим.

По словам Анджарелли, с начала полномасштабного вторжения Соединенные Штаты создали несколько уровневую систему контроля за американской помощью Украине и провели разъяснительную работу по поводу того, как можно сообщить о подозрениях нарушений.

Она сообщила, что с начала соответствующей деятельности ее офис USAID получил 178 сообщений о возможных нарушениях, связанных с Украиной, что, по ее словам, на 556% больше, чем в предыдущие одиннадцать месяцев.

"Сегодня у нас нет никаких серьезных криминальных находок, связанных с оказанием помощи Украине со стороны США. Однако такое увеличение количества сообщений свидетельствует о том, что наша информационно-просветительская работа работает. И что люди знают, как и кому сообщать о потенциальных злоупотреблениях средствами USAID", - подчеркнула она.

Напомним, во время прошедшей проверки Министерство финансов США не увидело никаких признаков того, что предоставленные Украине средства были использованы не по назначению.

Кроме того, на днях в Палате представителей США анонсировали слушания о помощи Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.