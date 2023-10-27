США потратят более 100 млрд долларов на подлодки с межконтинентальными ракетами

План военно-морских сил США может не менее чем на 20 млрд долларов превысить бюджет. Бюджетное управление Конгресса (CBO) отметило, что новая оценка программы в 120 млрд" отражает текущие условия промышленности".

Они прогнозируют, что первая подлодка USS District of Columbia будет стоить 17,5 млрд долларов, это на 1,7 млрд больше, чем оценили ВМС.

По данным управления, 11 лодок, которые будут следовать за главным кораблем, будут стоить в среднем 9,2 млрд каждый, что на 1.5 больше, чем планировали ВМС.

"Стоимость подлодок класса Columbia может превысить оценки как ВМС, так и CBO, потому что это будет самая большая, самая сложная в технологическом плане подлодка, которую когда-либо строили Соединенные Штаты", - отмечает агенство.

Утверждается, что с 2014 года Конгресс ежегодно выделял на кораблестроение в среднем на 2,5 млрд. долларов больше, чем было предусмотрено бюджетом ВМС. Это отчасти из-за беспокойства, что флот слишком мал, чтобы выполнять все свои миссии, а в последнее время и противостоять расширению военно-морского флота Китая.

Сегодня Китай имеет 370 судов по сравнению с 290 в США. Отмечается, что аналитики считают американские суда, особенно подлодки, гораздо более мощными, а американских моряков лучше обученными.

Американская атомная подлодка в Южной Корее

В этом году Соединенные Штаты впервые с 1980-х годов направили атомную подлодку класса "Огайо" USS Michigan с баллистическими ракетами к побережью Южной Кореи.

Прибытие подлодки в порт стало частью обязательств, изложенных в Вашингтонской декларации, согласованной президентом США Джо Байденом и его южнокорейским коллегой Юн Сук Эллем на апрельском саммите.

Этот шаг является частью усилий США и Южной Кореи по сдерживанию ракетно-ядерных амбиций КНДР.