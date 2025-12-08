США потратят 800 млн долларов на поддержку Украины в 2026-2027 годах

Как пишут СМИ, законопроект предусматривает выделение на военные расходы 901 млрд долларов США на 2026 финансовый год. Это на 8 млрд долларов больше, чем запрашивал президент США Дональд Трамп в мае этого года.

Также в документе предусмотрена помощь Украине.

"Законопроект продлевает финансирование Инициативы по оказанию помощь Украине в сфере безопасности на уровне 400 млн долларов в год на 2026 и 2027 финансовые годы", - пишет Fox News.

Кроме того, Конгресс США потребует более частой отчетности о взносах союзников в Украину, чтобы отслеживать, как европейские партнеры поддерживают Киев.

Ряд СМИ также указывают, что документ накладывает на главу Пентагона обязательство докладывать в Палату представителей США и Сенат Конгресса о приостановке или прекращении предоставления Украине разведданных.

По словам помощников руководства республиканцев, Палата представителей проведет голосование по этому законопроекту в ближайшие дни.

"Этот закон включает в себя важные положения принятые Палатой представителей, которые гарантируют, что наши вооруженные силы останутся самыми смертоносным в мире и смогут сделать любого противника", - заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Он добавил, что документ будет способствовать реализации повестки Трампа, "положив конец идеологии пробуждения в Пентагоне, обеспечив безопасность границ, оживив оборонно-промышленную базу и возродив воинскую этику".