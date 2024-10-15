Израиль усиливает давление и присутствие на севере Газы, - Reuters

В понедельник войска Израиля усилили давление на лагерь беженцев Джабалия на севере Газы. Кроме того, они приказали людям эвакуироваться, так как наступают на боевиков ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Агентство пишет, что Джабалия уже около 10 дней находится в центре наступления Израиля. На данный момент военные окружили лагерь и направили танки в близлежащие города Бейт-Лахия и Бейт-Ханун с заявленной целью уничтожить боевиков ХАМАС, которые пытаются там перегруппироваться.

Reuters уточняет, что Джабалия является домом для одного из восьми исторических лагерей беженцев в Газе. Но поскольку операция продолжается, люди оказались между требованиями Израиля переселится на юг и призывами ХАМАС не покидать лагерь, так как это слишком рискованно.

Управление ООН по правам человека заявило, что израильские военные, по всей видимости, "полностью отрезают северную часть Газы от остальной части Сектора Газа".

"Отделение северной части Газы вызывает дополнительные опасения относительно того, что Израиль не намерен позволять мирным жителям возвращаться в свои дома, а неоднократные призывы ко всем палестинцам покинуть северную часть Газы вызывают серьезную обеспокоенность по поводу масштабного принудительного перемещения гражданского населения", - говорится в заявлении.

Израильские официальные лица заявили, что приказы об эвакуации были направлены на то, чтобы отделить боевиков ХАМАС от мирного населения. Также они отрицали существование какого-либо систематического плана по зачистке мирных жителей от Джабалии или других северных районов.

Как пишет Reuters, операция подчеркнула, насколько невыносимой стала жизнь мирных жителей Газы, поскольку боевые действия переместились из одной части анклава в другую.

Палестинские медики сообщили, что в понедельник в Джабалии в результате танкового обстрела погибли десять человек, среди которых были женщины и дети, и 40 получили ранения. Еще восемь человек погибли в результате другого инцидента в районе Шейх-Радван города Газа. Израильские военные в ответ на это заявили, что инцидент расследуется.

"Армия обороны Израиля направляет свои удары и операции только против террористических объектов и боевиков и не нацеливается на гражданские объекты и гражданских лиц", - говорится в их заявлении.

В свою очередь ООН описала ужасные условия, в которых оказалось гражданское население, которое осталось в Джабалии. Там отметили, что более 50 000 человек были вынуждены покинуть свои дома, а колодцы с водой, пекарни, медицинские пункты и убежища были закрыты. В понедельник генсек ООН Антониу Гутерриш осудил уровень жертв среди гражданского населения на севере Газы.

Тем временем представитель Совета национальной безопасности Белого дома сказал, что Израиль обязан сделать больше для того, чтобы палестинские граждане не пострадали от израильских атак на ХАМАС.