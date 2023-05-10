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В США выдвинули обвинение скандальному конгрессмену-лжецу Сантосу

Фото: конгрессмен-республиканец Джордж Сантос (facebook Rep.GeorgeSantos)
Автор: Карина Левицкая

В США конгрессмен-республиканец Джордж Сантос стал обвиняемым в финансовых махинациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По данным издания, его обвиняют в мошенничестве, отмывании денег, хищении государственных средств, а также в ложных заявлениях.

34-летний конгрессмен сдался федеральным властям и, как ожидается, появится в здании федерального суда на Лонг-Айленде сегодня.

Джордж Сантос попал во внимание американских медиа и политикума после того, как разоблачилась его ложь избирателям в округе, которую он назвал "украшением" своего резюме.

Он, в частности, утверждал, что имел опыт работы во влиятельных финансовых корпорациях Citigroup и Goldman Sachs, которые впоследствии этого не подтвердили. Кроме того, Сантос соврал об обучении в колледже Baruch по специальности финансы и экономика.

Он также придумал несколько историй о своей жизни, в том числе, что его дедушка и бабушка "убежали от преследований евреев в Украине, поселились в Бельгии и снова убежали от преследований во время Второй мировой войны".

Кроме того, Сантос заявил избирателям, что его мать находилась в одной из башен-близнецов Нью-Йорка, когда туда врезался самолет, однако иммиграционные записи показали, что она в тот день вообще была вне США. В развитии скандала американские медиа даже обнаружили его связи с окружением попавшего под американские санкции российского олигарха Виктора Вексельберга.

После обнаружения фактов лжи Сантос стал объектом нескольких расследований.

Прокуроры и федеральные агенты тщательно изучали его отчеты о финансировании предвыборной кампании, а также о личных доходах и расходах. По словам людей, знающих дело, особый интерес у правоохранителей вызвало существенное колебание его доходов, а также заем, который он предоставил своей кампании на сумму более 700 тысяч долларов.

К тому же конгрессмен попал под критику из-за того, что присвоил 3 тысячи долларов со страницы GoFundMe, которую он якобы создал для бездомного ветерана, чтобы помочь оплатить операцию служебной собаки этого мужчины.

Также ранее мы писали, что экс-президенту США Дональду Трампу официально предъявлено уголовное обвинение. В чем именно его обвиняют - читайте по ссылке.

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