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Литва ввела санкции против грузинских силовиков за подавление протестов

Вильнюс, Понедельник 02 декабря 2024 15:25
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Литва ввела санкции против грузинских силовиков за подавление протестов Фото: министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Литва ввела санкции против представителей грузинских властей за разгон протестов. В санкционный список попали 11 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса в X (Twitter).

Санкции ввели против основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, а также министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури.

В санкционный список попало руководство грузинского МВД:

  • первый заместитель главы МВД Шалва Бедоидзе;
  • заместитель главы МВД Иосеб Челидзе;
  • заместитель главы МВД Александр Дарахвелидзе;
  • заместитель главы МВД Георгий Бутхузи;
  • глава департамента по особым поручениям Звиад Харазишвили (находится под санкциями США);
  • заместитель председателя департамента по особым поручениям Милери Лагазаури (находится под санкциями США);
  • заместитель председателя департамента по особым поручениям Мирза Кезевадзе;
  • директор департамента патрульной полиции Важа Сирадзе;
  • директор Департамента центральной криминальной полиции МВД Теймураз Купатадзе.

Указанным лицам запретили въезд в Литву.

Ранее глава МИД Эстонии заявлял, что страны Балтии намерены ввести санкции против тех, кто подавлял протесты в Грузии.

Протесты в Грузии

В Грузии уже несколько дней продолжаются протесты против правящей партии после того, как власти заявили о приостановлении интеграции страны в ЕС. Протесты продолжаются в Тбилиси и других грузинских городах.

Грузинские силовики по приказам властей разгоняют протесты, часто заканчивающие столкновениями и задержаниями. Против участников акций применяют водометы и слезоточивый газ.

Премьер Грузии поблагодарил силовиков за разгон протестов. Он также заявил, что в стране не будет "сценария украинского Майдана". Украина ответила на следующие заявления.

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