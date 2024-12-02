Литва ввела санкции против грузинских силовиков за подавление протестов

Литва ввела санкции против представителей грузинских властей за разгон протестов. В санкционный список попали 11 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса в X (Twitter).

Ранее глава МИД Эстонии заявлял, что страны Балтии намерены ввести санкции против тех, кто подавлял протесты в Грузии.

Санкции ввели против основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, а также министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури.

Протесты в Грузии

В Грузии уже несколько дней продолжаются протесты против правящей партии после того, как власти заявили о приостановлении интеграции страны в ЕС. Протесты продолжаются в Тбилиси и других грузинских городах.

Грузинские силовики по приказам властей разгоняют протесты, часто заканчивающие столкновениями и задержаниями. Против участников акций применяют водометы и слезоточивый газ.

Премьер Грузии поблагодарил силовиков за разгон протестов. Он также заявил, что в стране не будет "сценария украинского Майдана". Украина ответила на следующие заявления.

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