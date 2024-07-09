США выразили обеспокоенность Индии относительно ее отношений с РФ после визита Моди в Москву

Как отмечает агентство, Индия столкнулась с постоянным давлением Запада с условием дистанцироваться от России. Однако в Нью-Дели всегда отвечали, что не могут сделать этого из-за давних экономических связей с Москвой.

Совершив свой первый визит в РФ после начала полномасштабной российско-украинской войны, премьер Индии Нарендра Моди заявил, что эта встреча, "безусловно, будет иметь большое значение для предстоящего усиления связей и дружбы между странами".

Спикер Госдепа подчеркнул, что США примут во внимание публичные выступления индийского премьера.

"Как я уже сказал, мы четко выразили Индии наше беспокойство по поводу связей с Россией. Поэтому мы надеемся, что Индия, как и любая другая страна, если они будут сотрудничать с РФ, то дадут ей понять, что она должна уважать устав ООН, уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, - отметил Миллер.