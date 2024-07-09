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США выразили обеспокоенность Индии относительно ее отношений с РФ после визита Моди в Москву

США, Вторник 09 июля 2024 16:38
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США выразили обеспокоенность Индии относительно ее отношений с РФ после визита Моди в Москву Фото: премьер-министр Индии Наредра Моди и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты Америки выразили Индии беспокойство относительно ее отношений с Россией на фоне полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину.

Об этом заявил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечает агентство, Индия столкнулась с постоянным давлением Запада с условием дистанцироваться от России. Однако в Нью-Дели всегда отвечали, что не могут сделать этого из-за давних экономических связей с Москвой.

Совершив свой первый визит в РФ после начала полномасштабной российско-украинской войны, премьер Индии Нарендра Моди заявил, что эта встреча, "безусловно, будет иметь большое значение для предстоящего усиления связей и дружбы между странами".

Спикер Госдепа подчеркнул, что США примут во внимание публичные выступления индийского премьера.

"Как я уже сказал, мы четко выразили Индии наше беспокойство по поводу связей с Россией. Поэтому мы надеемся, что Индия, как и любая другая страна, если они будут сотрудничать с РФ, то дадут ей понять, что она должна уважать устав ООН, уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, - отметил Миллер.

Визит Моде в Москву.

Напомним, 8 июля премьер-министр Индии Нарендру Моди приехал с визитом в Москву. Ранее сообщалось, что Моде будет добиваться скорейшего освобождения индейцев из российской армии на переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным.

Также, находясь в Москве, премьер Индии выступил с прямым призывом прекратить войну в Украине.

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Владимир Путин Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Индия
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