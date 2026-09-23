США испытали на границе с Мексикой дроны-перехватчики, проверенные в Украине

Северное командование Вооруженных сил США (USNORTHCOM) испытало дроны-перехватчики Bumblebee американской компании Perennial Autonomy во время учений Falcon Peak 26.2 на полигоне Юма в Аризоне.

Что известно об учения Falcon Peak 26.2

Учения будут продолжаться до 25 сентября на полигоне Юма (Аризона). На этот раз фокус сделан именно на противодействие дронам на южной границе - тестируются системы обнаружения, сопровождения и методы низкоразрушающего обезвреживания беспилотников.

По данным командования, наработки берутся непосредственно из опыта Объединенной оперативной группы "Южная граница" (Joint Task Force-Southern Border).

В командовании добавили, что интеграция уроков с южной границы позволяет командам определять, какие инструменты нужны для обнаружения и перехвата беспилотников, используемых для незаконного наблюдения и контрабанды.

Чем Bumblebee уже отметился в Украине

Bumblebee - полуавтономный квадрокоптер, предназначенный для уничтожения малых дронов прямым тараном, с дополнительной функцией разведки и сопровождения целей.

Система обеспечивает более 70% прямых попаданий благодаря бортовому искусственному интеллекту для терминального наведения, пишет NYT. Дрон удерживает цель даже если оператор вражеского аппарата теряет контроль над ней.

Украинские войска применяли разные варианты Bumblebee против российских FPV-дронов и разведывательных беспилотников, тогда как другая разработка компании, Merops, перехватывает "Шахеды" и дроны-приманки "Гербера".

Компанию Perennial Autonomy основал бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт - изначально под названиями Project White Stork и Project Eagle.

В январе Объединенная межведомственная оперативная группа 401 заключила с Perennial Autonomy контракт на 5,2 млн долларов на систему Bumblebee V2, а в мае - трехлетний контракт с потолком 500 млн долларов на платформы Merops, Bumblebee и Horm.

Перехватчики Merops уже применяли против иранских "Шахедов" подразделения Центрального командования США, а вторая морская дивизия морской пехоты в августе прошла обучение со всеми тремя системами на полигоне в Калифорнии.

USNORTHCOM не сообщило, какие именно технологии с Falcon Peak 26.2, включая Bumblebee, перейдут к оперативному применению на южной границе и в какие сроки.