США требуют от Японии и Австралии пояснить их роль в случае войны за Тайвань, - FT

Соединенные Штаты требуют от Японии и Австралии объяснить, что они будут делать в случае войны США и Китая за Тайвань.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Как пишет издание, Пентагон оказывает давление на Японию и Австралию, чтобы те четко разъяснили, какую роль они будут играть, если США и Китай начнут воевать из-за Тайваня. Однако эти усилия разочаровали двух важнейших союзников Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе.
По словам 5 источников, в последние месяцы заместитель главы Пентагона Элбридж Колби поднимал этот вопрос на встречах с представителями Минобороны чтении и Австралии.
Данный шаг является его последней попыткой убедить союзников США в этом регионе усилить сдерживание и и подготовиться к потенциальной войне за Тайвань.
После публикации Колби сообщил в соцсети Х, что Пентагон реализует программу президента США Дональда Трампа по "восстановлению сдерживания и достижению мира посредством силы".
Он добавил, что это в том числе включает в себя "призыв к союзникам увеличить расходы на оборону и другие усилия, связанные с нашей коллективной обороной.
Представитель Пентагона заявил, что "живой темой" дискуссий с союзниками была "активизация и ускорение усилий по укреплению сдерживания сбалансированным и справедливым образом".
Переговоры включают попытки убедить союзников увеличить расходы на оборону на фоне растущей обеспокоенности по поводу угрозы Китая Тайваню .
При этом просьба о принятии обязательств, связанных с войной за остров - это новое требование со стороны США.
"Совместно с Японией и Австралией ведутся конкретные оперативные планы и учения, имеющие непосредственное отношение к ситуации на Тайване. Но этот запрос застал Токио и Канберру врасплох, поскольку сами США не дают Тайваню гарантий полной ответственности", - сказал источник.
Другой источник сообщил, что представители Японии, Австралии и других союзников США выразили "коллективное недоумение".
В Минобороны Японии заявили что "трудно ответить на гипотетический вопрос о "чрезвычайной ситуации на Тайване.
Там также сказали, что любой ответ "будет осуществляться на индивидуальной и конкретной основе в соответствии с конституцией, международным правом, а также внутренними законами и правилами".
Напомним, на этой неделе в среду, Тайвань начал самые масштабные военные учения за всю историю.
Известно, что учения продлятся 10 дней, что вдвое превышает обычное количество дней для учений. Также для этого призвали более 20 тысяч резервистов.
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