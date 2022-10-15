США требуют от европейских коллег увеличить финансовую помощь Украине, - WP

Несколько раз на этой неделе во время встреч мировых финансовых лидеров в Вашингтоне министр финансов Джанет Йеллен призвала своих международных коллег ускорить как скорость, так и количество поступающих в Украину денег.

Новые прогнозы Всемирного банка на прошлой неделе предполагают, что экономика Украины сократится на 35 процентов в этом году, а финансовые чиновники страны говорят, что инфляция может достичь 40 процентов в начале следующего года, что близко определению экономистов "гиперинфляции".

Несмотря на то, что ситуация на поле боя изменилась в пользу Украины, национальный экспорт резко упал, налоговые поступления сократились, миллионы людей скрылись, а российские атаки уничтожили важнейшую инфраструктуру, включая электросеть.

Как сообщает издание, международной помощи оказалось недостаточно, чтобы восполнить этот пробел. Президент Украины Зеленский в среду заявил, что Украина нуждается в экстренной экономической помощи на сумму до 38 миллиардов долларов только для бюджета в следующем году. Эта цифра не включает дополнительные 350 миллиардов долларов, которые, по оценке Всемирного банка, потребуются для долгосрочного восстановления Украины после окончания войны. Соединенные Штаты предоставили экономическую помощь в размере 8,5 млрд долларов и до конца года выплатят еще 4,5 млрд долларов, тогда как официальные лица США говорят, что Европейский союз пообещал выделить 11 млрд евро, но выделил лишь около 3 млрд кредитов.

Как украинские, так и американские официальные лица стараются не вызывать враждебность своих европейских союзников резкими публичными порицаниями, но все же высказывают свое мнение о том, что комиссия работает слишком медленно. Европейская комиссия также обещает выделить 10,2 миллиарда евро на экстренную экономическую помощь Украине до конца года, не считая военной помощи. Хотя подавляющее большинство пособий предоставляется в виде кредитов, а не грантов, эти кредиты предоставляются на очень благоприятных условиях для заемщиков.