США требуют от европейских коллег увеличить финансовую помощь Украине, - WP
Напряженность между США и их союзниками растет из-за ухудшения состояния экономики Украины, поскольку американские официальные лица все чаще подталкивают ЕС к увеличению финансовой помощи стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Несколько раз на этой неделе во время встреч мировых финансовых лидеров в Вашингтоне министр финансов Джанет Йеллен призвала своих международных коллег ускорить как скорость, так и количество поступающих в Украину денег.
Новые прогнозы Всемирного банка на прошлой неделе предполагают, что экономика Украины сократится на 35 процентов в этом году, а финансовые чиновники страны говорят, что инфляция может достичь 40 процентов в начале следующего года, что близко определению экономистов "гиперинфляции".
Несмотря на то, что ситуация на поле боя изменилась в пользу Украины, национальный экспорт резко упал, налоговые поступления сократились, миллионы людей скрылись, а российские атаки уничтожили важнейшую инфраструктуру, включая электросеть.
Как сообщает издание, международной помощи оказалось недостаточно, чтобы восполнить этот пробел. Президент Украины Зеленский в среду заявил, что Украина нуждается в экстренной экономической помощи на сумму до 38 миллиардов долларов только для бюджета в следующем году. Эта цифра не включает дополнительные 350 миллиардов долларов, которые, по оценке Всемирного банка, потребуются для долгосрочного восстановления Украины после окончания войны. Соединенные Штаты предоставили экономическую помощь в размере 8,5 млрд долларов и до конца года выплатят еще 4,5 млрд долларов, тогда как официальные лица США говорят, что Европейский союз пообещал выделить 11 млрд евро, но выделил лишь около 3 млрд кредитов.
Как украинские, так и американские официальные лица стараются не вызывать враждебность своих европейских союзников резкими публичными порицаниями, но все же высказывают свое мнение о том, что комиссия работает слишком медленно. Европейская комиссия также обещает выделить 10,2 миллиарда евро на экстренную экономическую помощь Украине до конца года, не считая военной помощи. Хотя подавляющее большинство пособий предоставляется в виде кредитов, а не грантов, эти кредиты предоставляются на очень благоприятных условиях для заемщиков.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что США оказывают давление на ЕС для увеличения финансовой помощи Украине.
Также стало известно, что Украине необходимо получить от стран-союзников и международных организаций более 55 млрд долларов в 2023 году.
США предоставит Украине 55 млн долларов для подготовки к зиме . Финансовая помощь будет направлена на ремонт, а также техническое обслуживание труб и оборудования, поставляющего газ
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