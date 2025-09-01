США требуют от ЕС отказа от нефти и газа из России и санкций против Индии и Китая, - Axios

США не хотят в одиночку нести расходы на давление на Россию. Европа должна внести более значительный вклад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios и India Today.
По информации Axios, санкции, которые США призывают Европу ввести против России, включают полный отказ от всех закупок нефти и газа, а также введение ЕС вторичных тарифов против Индии и Китая, аналогичных тем, что уже применяются США в отношении Индии.
"Европейцы не могут затягивать эту войну и выдвигать завышенные ожидания обходными путями, при этом рассчитывая, что Америка будет нести расходы", - заявил Axios один из высокопоставленных представителей Белого дома. - "Если Европа хочет обострять эту войну, это будет ее выбор. Но тогда она безнадежно вырвет поражение из пасти победы".
По информации источников India Today, Белый дом обратился к европейским странам с просьбой принять санкции, аналогичные тем, которые уже ввели США против Индии, включая полное прекращение всех поставок нефти и газа из Нью-Дели.
Администрация Трампа также хочет, чтобы Европа ввела вторичные пошлины для Индии, как это уже предупреждали США, если Нью-Дели не прекратит покупать нефть у Москвы
Крупнейшими спонсорами войны России против Украины являются Индия и Китай, которые резко увеличили закупки российского сырья с 2022 года.
Президент США Дональд Трамп 27 августа подписал решение о введении 50% пошлин на импорт индийских товаров. Шаг направлен на наказание Нью-Дели за продолжение закупок российской нефти.
С 2022 года Индия смогла сэкономить не менее 17 млрд долларов, увеличив импорт дешевой российской нефти. Однако новые тарифы Трампа могут в краткосрочной перспективе сократить индийский экспорт на 40% и привести к потере 37 млрд долларов, что вдвое перекрывает выгоду от наживы на войне.
Страны ЕС продолжают покупать газ у России, а также нефтепродукты из Индии, изготовленные из российской нефти. Кроме того, такие страны как Венгрия и Словакия импортируют дешевую российскую нефть по нефтепроводу "Дружба".