США будут требовать денежный залог за визу от туристов из 50 стран: есть ли в списке Украина
Государственный департамент США расширяет программу денежных залогов для заявителей на получение туристических и бизнес-виз, которая теперь охватит 50 государств. Новые правила вступают в силу 2 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Посольство США в Никарагуа.
Главное:
- Со 2 апреля Государственный департамент США расширяет программу визовых залогов (visa bond) до 50 стран.
- Иностранцы должны внести залог до 15 000 долларов перед получением бизнес- или туристических виз (B1/B2).
- Деньги возвращают, если путешественник вовремя покинул США или не воспользовался визой.
- Украина пока не входит в перечень стран, на которые распространяется это требование.
- Цель программы - предотвращение нелегального пребывания и экономия сотен миллионов долларов бюджета.
- Нововведения направлены на уменьшение количества случаев, когда иностранцы остаются в стране после окончания срока действия разрешения.
Механизм залога и возврата средств
Согласно обновленной политике, граждане стран с высоким риском того, что они нелегально останутся в США, должны будут внести залог в размере до 15 000 долларов. Эти средства являются гарантией возвращения путешественника домой.
Сумма возвращается получателю визы, если он соблюдал условия пребывания и вовремя выехал из страны, или если поездка не состоялась.
Перечень стран и статус Украины
В список вошли 12 новых государств и 38 стран, которые уже были частью программы. Украины в этом перечне нет.
Новые страны (со 2 апреля): Камбоджа, Эфиопия, Грузия, Гренада, Лесото, Маврикий, Монголия, Мозамбик, Никарагуа, Папуа-Новая Гвинея, Сейшельские Острова, Тунис и Эфиопия.
Страны, которые уже находятся в программе: Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда, Бангладеш, Бенин, Бутан, Ботсвана, Бурунди, Кабо-Верде, Центральноафриканская Республика, Кот-д'Ивуар, Куба, Джибути, Доминика, Фиджи, Габон, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кыргызстан, Малави, Мавритания, Намибия, Непал, Нигерия, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Таджикистан, Танзания, Того, Тонга, Туркменистан, Тувалу, Уганда, Вануату, Венесуэла, Замбия и Зимбабве.
Государственный департамент отмечает, что может продолжать добавлять страны в список на основе анализа факторов иммиграционного риска.
Экономия для бюджета США
Программа уже показала высокую эффективность: 97% путешественников, которые вносили залог, вернулись домой вовремя. Для сравнения, только за последний год более 44 000 посетителей из этих 50 стран превысили разрешенный срок пребывания в США.
Администрация отмечает, что расширение программы позволит экономить до 800 миллионов долларов ежегодно. Выдворение одного нелегального мигранта стоит американским налогоплательщикам в среднем более 18 000 долларов, поэтому превентивные залоги рассматриваются как эффективный инструмент экономии государственных средств.
Ранее РБК-Украина писало, что США временно приостанавливают выдачу виз гражданам 75 стран, среди которых Россия, Иран и другие. Решение связано с пересмотром процедур проверки заявителей, и ограничения будут действовать бессрочно - до завершения этой проверки, с минимальными исключениями.
Также США изменили правила получения неиммиграционных виз. Теперь подавать документы можно только в стране гражданства или постоянного проживания. Для украинцев определены два пункта подачи - в Польше (Краков и Варшава), а подача в других странах может усложнить получение визы.