США будут требовать денежный залог за визу от туристов из 50 стран: есть ли в списке Украина

16:47 19.03.2026 Чт
3 мин
Деньги вернут при условии своевременного выезда из страны
aimg Татьяна Веремеева
США вводят ограничения по выдаче виз (Getty Images)

Государственный департамент США расширяет программу денежных залогов для заявителей на получение туристических и бизнес-виз, которая теперь охватит 50 государств. Новые правила вступают в силу 2 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Посольство США в Никарагуа.

Главное:

  • Со 2 апреля Государственный департамент США расширяет программу визовых залогов (visa bond) до 50 стран.
  • Иностранцы должны внести залог до 15 000 долларов перед получением бизнес- или туристических виз (B1/B2).
  • Деньги возвращают, если путешественник вовремя покинул США или не воспользовался визой.
  • Украина пока не входит в перечень стран, на которые распространяется это требование.
  • Цель программы - предотвращение нелегального пребывания и экономия сотен миллионов долларов бюджета.
  • Нововведения направлены на уменьшение количества случаев, когда иностранцы остаются в стране после окончания срока действия разрешения.

Механизм залога и возврата средств

Согласно обновленной политике, граждане стран с высоким риском того, что они нелегально останутся в США, должны будут внести залог в размере до 15 000 долларов. Эти средства являются гарантией возвращения путешественника домой.

Сумма возвращается получателю визы, если он соблюдал условия пребывания и вовремя выехал из страны, или если поездка не состоялась.

Перечень стран и статус Украины

В список вошли 12 новых государств и 38 стран, которые уже были частью программы. Украины в этом перечне нет.

Новые страны (со 2 апреля): Камбоджа, Эфиопия, Грузия, Гренада, Лесото, Маврикий, Монголия, Мозамбик, Никарагуа, Папуа-Новая Гвинея, Сейшельские Острова, Тунис и Эфиопия.

Страны, которые уже находятся в программе: Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда, Бангладеш, Бенин, Бутан, Ботсвана, Бурунди, Кабо-Верде, Центральноафриканская Республика, Кот-д'Ивуар, Куба, Джибути, Доминика, Фиджи, Габон, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кыргызстан, Малави, Мавритания, Намибия, Непал, Нигерия, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Таджикистан, Танзания, Того, Тонга, Туркменистан, Тувалу, Уганда, Вануату, Венесуэла, Замбия и Зимбабве.

Государственный департамент отмечает, что может продолжать добавлять страны в список на основе анализа факторов иммиграционного риска.

Экономия для бюджета США

Программа уже показала высокую эффективность: 97% путешественников, которые вносили залог, вернулись домой вовремя. Для сравнения, только за последний год более 44 000 посетителей из этих 50 стран превысили разрешенный срок пребывания в США.

Администрация отмечает, что расширение программы позволит экономить до 800 миллионов долларов ежегодно. Выдворение одного нелегального мигранта стоит американским налогоплательщикам в среднем более 18 000 долларов, поэтому превентивные залоги рассматриваются как эффективный инструмент экономии государственных средств.

Ранее РБК-Украина писало, что США временно приостанавливают выдачу виз гражданам 75 стран, среди которых Россия, Иран и другие. Решение связано с пересмотром процедур проверки заявителей, и ограничения будут действовать бессрочно - до завершения этой проверки, с минимальными исключениями.

Также США изменили правила получения неиммиграционных виз. Теперь подавать документы можно только в стране гражданства или постоянного проживания. Для украинцев определены два пункта подачи - в Польше (Краков и Варшава), а подача в других странах может усложнить получение визы.

Кабмин в ближайшие дни подаст в Раду единый законопроект по налогам, - источник
Кабмин в ближайшие дни подаст в Раду единый законопроект по налогам, - источник
