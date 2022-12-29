США будут требовать COVID-тесты для путешественников из Китая

Правительство США вслед за Италией вводит обязательное тестирование на COVID всех путешественников прилетевших в страну из Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Начиная с 5 января каждый путешествующий из материкового Китая, Гонконга и Макао должен будет предоставить официальным лицам авиакомпании отрицательный ПЦР или тест на антиген не позднее чем за два дня до посадки на самолет в США. Исключением будут только дети до 2 лет.

В правительстве США добавили, что пассажиры, давшие положительный результат более чем за 10 дней до полета, смогут предоставить документы о выздоровлении вместо отрицательного результата.

Они объяснили изменение политики отсутствием информации о вариантах вируса SARS-CoV-2 и опасениями, что увеличение количества случаев COVID в Китае может привести к развитию новых вариантов вируса.