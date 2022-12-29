США будут требовать COVID-тесты для путешественников из Китая
Правительство США вслед за Италией вводит обязательное тестирование на COVID всех путешественников прилетевших в страну из Китая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .
Начиная с 5 января каждый путешествующий из материкового Китая, Гонконга и Макао должен будет предоставить официальным лицам авиакомпании отрицательный ПЦР или тест на антиген не позднее чем за два дня до посадки на самолет в США. Исключением будут только дети до 2 лет.
В правительстве США добавили, что пассажиры, давшие положительный результат более чем за 10 дней до полета, смогут предоставить документы о выздоровлении вместо отрицательного результата.
Они объяснили изменение политики отсутствием информации о вариантах вируса SARS-CoV-2 и опасениями, что увеличение количества случаев COVID в Китае может привести к развитию новых вариантов вируса.
Ранее обязательное тестирование для приезжих из Китая также ввели в Индии, Италии, Японии и Тайване. Филиппины "очень осторожны" и рассматривают возможность введения тестирования, однако не как прямой запрет. В Британии представитель правительства сегодня заявил, что страна не планирует возобновлять тестирование на COVID-19 для приезжих.
Напомним, после снятия "ковидных ограничений" в провинции Чжэцзян на востоке Китая ежедневно фиксируется около миллиона новых случаев заражения COVID-19.
РБК-Украина ранее сообщало, что правительство Италии рассматривает возможность ввести более строгие ограничения на поездки из Китая, в случае обнаружения нового штамма коронавируса.
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