В США исключают передачу Украине танков Abrams из-за технических причин, - WP

Высокопоставленный чиновник из администрации Байдена в комментарии СМИ объяснил, что танки весят 55 тонн и имеют газотурбинный двигатель. В работе он потребляет много топлива.

Кроме того, Abrams могут часто ломаться, поэтому требуют обширного опыта обслуживания.

Издания отмечает, что американские танки Abrams настолько тяжелые, что экс-президенту Дональду Трампу не разрешили включить эту технику на празднование Дня независимости США в 2019 году, поскольку их стальные гусеницы могли повредить дорожное покрытие.

Напомним, вчера после разговора Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона стало известно, что Франция передаст Украине легкие танки и бронетранспортеры Bastion.

Также президент США Джо Байден подтвердил сообщения СМИ о планах передать Украине боевые машины Bradley.

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