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США не бачать ознак "реальної серйозності" на переговорах з боку Росії, - Блінкен

Фото: держсекретар США Ентоні Блікен (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати не бачать ознак того, що переговори між Україною і Росією просуваються вперед ефективним чином. Оскільки, за його словами, США не бачать, що Росія серйозно налаштована на переговори з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Є те, що Росія говорить, і є те, що Росія робить. Ми зосереджені на останньому", - заявив Блінкен.

Він також попередив, що заява Росії про зниження інтенсивності бойових дій навколо Києва може бути "засобом, за допомогою якого Росія в черговий раз намагається відвернути і обдурити людей, змусивши їх думати, що вона не робить того, що робить".

"Якщо вони чомусь вважають, що спроба підпорядкувати собі "тільки", в лапках, східну частину України і південну частину України може увінчатися успіхом, то вони знову глибоко обманюють себе", - заявив Блінкен.

Нагадаємо, сьогодні у Стамбулі відбувся черговий етап переговорного процесу. Це перший за кілька тижнів очний раунд переговорів української та російської делегацій.

Всі подробиці підсумків переговорів і заяви делегацій - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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