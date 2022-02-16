RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

США не бачать ознак деескалації з боку Росії, - Держдеп

Автор: Артур Родивилов

Росія продовжує стягувати війська до кордону України. США не бачать ознак деескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави пресслужби Держдепу Неда Прайса.

Він зазначив, що США знають, що російські "офіційні особи поширювали в пресі історії, які могли б послужити приводом для вторгнення".

Тим часом США "роблять все можливе, щоб знайти мирне вирішення кризи", підкреслив Прайс.

Він заявив, що посилення кризи змінить дипломатичні відносини Росії і США.

"Я б не хотів вдаватися в гіпотетичні міркування, в широкому сенсі - це буде звучати і виглядати зовсім інакше", - заявив Прайс.

Представник Держдепу додав, що вікно для дипломатії з Росією залишається відкритим.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що згідно зі звітом розвідки немає доказів того, що Росія відводить свої війська від кордонів України.

Зазначимо, сьогодні російська сторона заявила про відведення частини військ з окупованого Криму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України