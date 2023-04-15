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США отреагировали на боевые действия в Судане и призвали стороны прекратить насилие

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Суббота 15 апреля 2023 16:45
США отреагировали на боевые действия в Судане и призвали стороны прекратить насилие Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Alex Edelman-Pool/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

США глубоко озабочены сообщениями об эскалации между Вооруженными силами Судана и Силами скорой поддержки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Мы поддерживаем связь с командой посольства в Хартуме", - говорится в сообщении.

Блинкен заявил, что США глубоко озабочены сообщениями о сегодняшней эскалации в Судане.

"Мы призываем всех участников немедленно прекратить насилие, избегать дальнейшей эскалации или мобилизации войск и продолжать переговоры по решению вопросов", - добавил госсекретарь США.

Напомним, что в столице Судана Хартум и ряд других городов вспыхнули бои между армией и силами быстрого реагирования.

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