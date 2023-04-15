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США відреагували на бойові дії у Судані та закликали сторони припинити насильство

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Субота 15 квітня 2023 16:45
США відреагували на бойові дії у Судані та закликали сторони припинити насильство Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Alex Edelman-Pool/Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

США глибоко стурбовані повідомленнями про ескалацію між Збройними силами Судану та Силами швидкої підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"Ми підтримуємо зв’язок із командою посольства в Хартумі", - йдеться у повідомленні.

Блінкен заявив, що США глибоко стурбований повідомленнями про сьогоднішню ескалацію в Судані.

"Ми закликаємо всіх учасників негайно припинити насильство, уникати подальшої ескалації чи мобілізації військ і продовжувати переговори для вирішення питань", - додав держсекретар США.

Нагадаємо, що в столиці Судану Хартум й низці інших міст спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування.

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