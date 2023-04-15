США відреагували на бойові дії у Судані та закликали сторони припинити насильство

США глибоко стурбовані повідомленнями про ескалацію між Збройними силами Судану та Силами швидкої підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"Ми підтримуємо зв’язок із командою посольства в Хартумі", - йдеться у повідомленні. Блінкен заявив, що США глибоко стурбований повідомленнями про сьогоднішню ескалацію в Судані. "Ми закликаємо всіх учасників негайно припинити насильство, уникати подальшої ескалації чи мобілізації військ і продовжувати переговори для вирішення питань", - додав держсекретар США.