США відреагували на бойові дії у Судані та закликали сторони припинити насильство
США глибоко стурбовані повідомленнями про ескалацію між Збройними силами Судану та Силами швидкої підтримки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена.
"Ми підтримуємо зв’язок із командою посольства в Хартумі", - йдеться у повідомленні.
Блінкен заявив, що США глибоко стурбований повідомленнями про сьогоднішню ескалацію в Судані.
"Ми закликаємо всіх учасників негайно припинити насильство, уникати подальшої ескалації чи мобілізації військ і продовжувати переговори для вирішення питань", - додав держсекретар США.
Нагадаємо, що в столиці Судану Хартум й низці інших міст спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування.
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